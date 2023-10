Neues Material wandelt Wärme supereffizient in Strom um

Die Suche nach Materialien, die möglichst viel Strom erzeugen, ist nicht so einfach. Gesucht wird nämlich eine möglichst gute elektrische Leitfähigkeit , aber eine möglichst schlechte Wärmeleitfähigkeit . Breitet sich die Wärme nämlich gut in einem Material aus, werden Temperaturunterschiede schnell ausgeglichen. Es entsteht keine Spannung. Leider gehen elektrische und Wärmeleitfähigkeit meist Hand in Hand. Bestimmte Halbleiter wie Bismuttellurid weisen den gewünschten Gegensatz auf, weshalb auf ihnen auch große Hoffnungen als Thermoelektrika liegen.

Den thermoelektrischen Effekt könne man sich vorstellen, wie einen Raum, in dem ein Heizkörper steht, erklärt Physiker Fabian Garmroudi von der TU Wien. "Die warme Luft verteilt sich im Raum. Das passiert auch mit Elektronen ." Die Ladungsträger bewegen sich in geeigneten Materialien von der heißen zur kühleren Seite . Dadurch entsteht elektrische Spannung, Strom kann produziert werden. Wie gut das funktioniert, beschreibt der Seebeck-Koeffizient .

Jener Einsatzbereich, in dem Thermoelektrizität heute wahrscheinlich am häufigsten zum Einsatz kommt, ist die Temperaturmessung mit sogenannten Thermoelementen . Dabei handelt es sich um sehr einfache Bauteile aus 2 verbundenen Drähten. Diese bestehen aus unterschiedlichen Metallen. Hält man sie an eine Wärmequelle, entstehen unterschiedliche Spannungen. Aus der Differenz lässt sich eine exakte Temperatur berechnen .

Luxus-Smartwatches

Alles wäre wunderbar, wäre da nur nicht der hohe Preis. Wo könnte man Thermoelektrika aus Nickel und Gold also in der Praxis überhaupt einsetzen? "Mit der jetzigen Leistung könnten beispielsweise smarte Armbanduhren autark mit der Körperwärme der Träger aufgeladen werden", führt TU-Wien-Forscher Andrej Pustogow als Beispiel an. Er hat an der Studie über die neue Materialmischung mitgearbeitet. Es würde sich wohl um eine Luxus-Smartwatch handeln, gibt Garmroudi zu.

Kleine Sensoren, große Industrien

Um die Kosten gering zu halten, müsse man wohl weiterhin auf Halbleiter oder noch unbekannte Materialmischungen zurückgreifen. Generell hätten Thermoelektrika aber eine blühende Zukunft. Ein mögliches Einsatzgebiet wäre etwa das Internet der Dinge. Kleine Sensoren, die ihre Daten drahtlos übermitteln, könnten künftig durch winzige thermoelektrische Generatoren mit Strom versorgt werden.

Aber auch im größeren Stil könnten Thermoelektrika laut Garmroudi eingesetzt werden. In Fahrzeugen oder bei industriellen Prozessen könnte etwa Abwärme genutzt werden, die derzeit einfach verpufft. Interesse gebe es auch von Herstellern von Gebäudeheizungen. Ein Pelletsofen könnte in Zukunft durch Thermoelektrika etwa zusätzlich Strom erzeugen.

Es geht auch andersherum

Das Prinzip der Stromerzeugung durch Wärme lässt sich im Übrigen auch umkehren. Strom kann durch Thermoelektrika einfach zur Kühlung genutzt werden. Hier spricht man vom Peltier-Effekt. Auch er wird längst genutzt, etwa für kleine Kühlschränke. In Zukunft könnte man das Prinzip auch in Autositze einbauen und diese, ähnlich wie bei einer Sitzheizung, energiesparend kühlen.