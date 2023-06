Klimaschutz aus dem Chemiebaukasten

Die chemische Industrie setzt an vielen Ecken und Enden an, um ihre Emissionen zu senken. Wir haben uns 4 Beispiele angesehen.

Die Ambitionen in der Branche, Emissionen zu reduzieren und die Klimaziele einzuhalten, sind aber vorhanden, wie die futurezone bei einem vom Fachverband FCIÖ organisierten Besuch mehrerer Chemieunternehmen in Oberösterreich erfuhr. Erreicht werden sollen Reduktionen etwa durch erneuerbare Energien, Recycling, Kreislaufwirtschaft und technische Innovationen.

Das japanische Pharmaunternehmen Takeda will seinen Standort im Chemiepark Linz, an dem vor allem Medikamente zur Behandlung von Darmerkrankungen produziert werden, bis 2035 komplett emissionsfrei machen. Auf den Dachflächen wurde bereits eine 1.100 Quadratmeter große Photovoltaikanlage installiert, die 132 Megawattstunden Strom pro Jahr erzeugt. In Zukunft soll "jeder Quadratmeter freier Fläche am Dach" für die Stromerzeugung genutzt werden, wie Standortleiter Roland Fabris erklärt.

Thermo Fisher Scientific stellt Arzneiwirkstoffe in großen Reaktoren her

Gelingen soll dies u.a. durch eine große neue Photovoltaikanlage, die weitgehende Wiederverwertung von Chemikalien sowie den Aufbau einer neuen Verbrennungsanlage . Thermo Fisher ist verpflichtet, giftige Abgase zu verbrennen. Derzeit wird dafür noch Erdgas eingesetzt. In Zukunft soll grüner Wasserstoff verbrannt werden. Die Abwärme will das Unternehmen für die Heizung seiner Gebäude verwenden.

Ein großer Teil des Chemieparks Linz wird auch vom US-Unternehmen Thermo Fisher Scientific genutzt. Als Auftragsentwickler hat es sich auf die Herstellung von Arzneiwirkstoffen für andere Unternehmen in großem Maßstab spezialisiert. Bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen am Standort Linz um die Hälfte reduziert werden.

Textilien wiederverwertbar machen

Der Rohstoff Holz, wie in der Faserhersteller Lenzing verwendet, klingt per se nachhaltig. Die Bezeichnung "Bioraffinerie" für die Produktionsstätte des Unternehmens im Ort Lenzing nahe dem Attersee ist aber nicht zufällig gewählt. Riesige Mengen Holz werden aus mehreren europäischen Ländern angeliefert - per Bahn und per Lkw. In mehreren energieaufwendigen Arbeitsschritten wird das Holz zu weichen Fasern verarbeitet, die für Textilien und Vliese verwendet werden.

Der eigene Strom- und Wärmebedarf wird zum Teil durch Biomasse gedeckt, neben dem Werk steht dazu Oberösterreichs größte Photovoltaikanlage (55.000 Quadratmeter, 5.500 MWh pro Jahr). Lenzing will auch durch 99 Prozent Rückgewinnungsgrad bei Chemikalien, die Verwendung von zertifiziertem Holz und eine eigene Kläranlage besonders nachhaltig sein. Das Unternehmen ist auch stolz darauf, bei Nachhaltigkeit zu den besten Unternehmen der Welt gezählt zu werden.

Eine große Baustelle ist noch das Recycling. Textilien wiederzuverwerten sei derzeit sehr schwierig, wie Verfahrenstechnikerin Susanne Möderl von Lenzing erklärt. Die Sammlung von Textilien und Trennung von Materialien sei ein Problem, dazu kämen Fasermischungen und Farbstoffe. "Das Schlimmste sind Einhorn-T-Shirts mit Pailletten", sagt Möderl. Ziel des Unternehmens sei es, recyclingfähige Fasern zu verbreiten und einen systemischen Wandel in der Textilbranche zu ermöglichen.