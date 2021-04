Wie sich Nachhaltigkeit für Unternehmen auszahlen kann

"Wir sehen uns an, was Unternehmen bereits im Bereich Nachhaltigkeit machen, welchen Energievebrauch sie haben, wann die Gebäude saniert wurden, aber auch wie wichtig den Mitarbeitern das Thema ist", erläutert Jayasekara. Danach werden ausgehend von einer Analyse des CO2-Fußabdrucks Einsparungspotenziale ausfindig gemacht.

"Alle Unternehmen reden über den Klimawandel, aber die wenigsten setzen Maßnahmen", sagt Michael Jayasekara: "Und wenn sie es machen, machen sie es nicht richtig." Gemeinsam mit dem Digitalisierungsexperten und Seriengründer Lorenz Edtmayer hat der Kommunikationsexperte das Start-up retopia gegründet, das Unternehmen auf dem Weg zur Nachhaltigkeit unterstützen will.

Digitalisierung

Den größten Hebel, um Nachhaltigkeit in Unternehmen zu erreichen, sieht das Start-up in der Digitalisierung. Damit könnten Prozesse transparent gemacht werden, sagt der retopia-Mitgründer: "Alles, was wir empfehlen, muss messbar sein und einer Wirtschaftlichkeitsanalyse zugrunde liegen. Mit Greenwashing wollen wir nichts zu tun haben."

Wo sieht der Berater die größten Hindernisse? Viele Unternehmen würden zwar angeben, sich mit Umweltschutz auseinanderzusetzen, Zuständigkeiten in den Unternehmen seien aber nicht festgelegt. Bei vielen Unternehmen fehle deshalb eine übergeordnete Strategie: "Die Maßnahmen, die gesetzt werden, sind selten treffsicher." Das Thema sei auch stark ideologisch bestimmt und hoch emotional. Man müsse es in die Sprache der Geschäftsführer übersetzen, sagt Jayasekara.

Unternehmen nach Corona offener für Veränderungen

Die Corona-Pandemie habe viele Firmen offener für Veränderung gemacht, um krisenfester zu werden, sagt der Berater. Als Beispiel nennt er die Wiener Vollpension. In dem Cafe in der Wiener Schleifmühlgasse bessern Senioren ihre Pension mit dem Backen von Kuchen auf. Kurzarbeitsförderungen gab es für das Unternehmen, das sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt, kaum, weil viele Mitarbeiter nur geringfügig beschäftigt sind. Um auch weiter Bestand zu haben, wurde das Geschäft ins Internet verlagert. Jetzt bietet die Vollpension auch Online-Backkurse an und hat damit Erfolg.