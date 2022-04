Wie sich Klimaschutz für kleine Unternehmen auszahlt

Österreich soll bis 2040 klimaneutral sein. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen auch alle heimischen Unternehmen an einem Strang ziehen. Viele größere Unternehmen haben den Weg Richtung Klimaneutralität bereits eingeschlagen. Kleine und mittelgroße Unternehmen drohen dagegen, auf der Strecke zu bleiben. Viele haben den Ernst der Lage noch nicht erkannt, haben keine Kapazitäten, um sich mit dem Thema ernsthaft auseinanderzusetzen und besitzen nicht genügend Wissen, um Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen.

Nachweis gefragt

2023 wird für Unternehmen ab 250 Mitarbeiter*innen die Pflicht eingeführt, Nachhaltigkeitsberichte abzuliefern. Für Unternehmen ab 500 Mitarbeiter*innen gilt diese Pflicht bereits seit 2017. Für KMUs gibt es derartige gesetzliche Vorgaben noch nicht. Dennoch steigt der Druck. Die eigene Klimaschutzstrategie wird vermehrt bei der Vergabe von Förderungen oder Bankkrediten berücksichtigt. Auch seitens der Kundschaft wird immer öfter nach Informationen über innerbetriebliche Emissionen gefragt.

Beratungsstellen vorhanden

KMUs, die bereit sind, sich auf die veränderten Anforderungen einzustellen, aber nicht wissen wie, können Hilfe von Expert*innen erhalten. In jedem Bundesland kann man etwa geförderte Beratungsleistungen in Anspruch nehmen, erklärt Petra Lackner von der Österreichischen Energieagentur, Leiterin des Programms "klimaaktiv Energieeffiziente Betriebe". Das vom Bundesministerium für Klimaschutz initiierte Programm will KMUs durch Beratung und eine Auszeichnung dazu motivieren, eigene Maßnahmepläne zu entwickeln und umzusetzen.

Unternehmen, die es schaffen, sich an unterzeichnete Zielvereinbarungen zu halten, werden zum klimaaktiv Projektpartner und können ein eigenes Logo verwenden. In eine ähnliche Kerbe schlägt die Klimainitiative "Let's go for zero". Sie hilft bei der Verbesserung der Nachhaltigkeitsstrategie und vergibt den "Go Klima Indikator", eine Art Ausweis des eigenen Fortschritts am Weg zur Klimaneutralität 2040. "Keiner kennt sich recht aus, wo die größten Emissionstreiber in der Firma sind. Wir haben einen Zielpfad entwickelt, der zeigt, wie viel man wo reduzieren kann, was wirtschaftlich vertretbar ist und wo man investieren muss", sagt Petra Hartl, Geschäftsführerin der Move Forward GmbH, der Betreiberin der Initiative. "Viele KMUs entwickeln zwar ein Bewusstsein für den Klimaschutz, haben aber ganz andere Probleme und kämpfen ums Überleben. Corona hat die Lage verschärft."