Ab 2030 will Google komplett ohne CO2-Emissionen auskommen

Rechenzentren und Serverfarmen haben einen enormen CO2-Ausstoß. Was macht Google, um in diesem Bereich die Emissionen zu reduzieren? Unsere Rechenzentren sind im Schnitt 50 Prozent energieeffizienter als der Branchenschnitt. Wir reduzieren laufend den Energiebedarf weiter, zum Beispiel mit Künstlicher Intelligenz beziehungsweise Machine Learning. Was uns aber noch viel wichtiger ist, als unser eigenes Unternehmen sauber zu betreiben, ist es anderen zu helfen, dasselbe zu tun. Durch Nutzung von Google Cloud können Unternehmen beispielsweise ihren CO2-Fußabdruck reduzieren.

Könnte Google in Zukunft nicht auch unter die Energieproduzenten gehen?

Als Unternehmen werden wir auch in Zukunft unserer Firmen-Mission treu bleiben, die Informationen der Welt zu organisieren und allgemein zugänglich und nutzbar zu machen. Dabei bleiben wir. Aber natürlich investieren wir massiv in den Ausbau erneuerbarer Energie. Wir werden in unseren wichtigsten Fertigungsregionen bis 2030 durch entsprechende Investitionen 5 GW neue CO2-freie Energiekapazität schaffen. Wir gehen davon aus, dass wir dadurch Investitionen in saubere Energie in Höhe von mehr als 5 Milliarden US-Dollar auslösen. Dadurch werden Emissionen vermieden, deren Volumen dem von mehr als einer Million Autos pro Jahr entspricht. Außerdem werden so über 8.000 Arbeitsplätze im Bereich sauberer Energien entstehen.

Google plant gerade ein neues Firmengelände in San Jose im Silicon Valley. Der Klimawandel soll bei der Gestaltung des neuen Campus eine wesentliche Rolle spielen. Was macht ein klimagerechtes Firmengelände im Jahr 2021 aus?

Dies gilt nicht nur für das Silicon Valley sondern - um ein anderes Beispiel zu nennen, das deutlich näher ist - auch für unser geplantes neues Entwicklungszentrum in der Arnulfpost in München. Beim Entwurf dieses neuen Campus haben wir alle Aspekte der Nachhaltigkeit immer im Auge. Von der Entscheidung für gesundheitlich unbedenkliche Materialien, über die Nutzung von Technologien zur Verbesserung unserer CO2-Bilanz, bis hin zur Implementierung von Echtzeitlösungen, um unseren Energieverbrauch für den gesamten Komplex zu kontrollieren, tun wir alles für einen nachhaltigen Standort.

Auch Arnulfpost soll als Standort natürlich CO2-neutral arbeiten. Wir setzen dabei auf Kreislaufwirtschaft, belastbare Technologien und die Nähe und Nutzung der Natur als Raum für Erholung und Inklusion. Wo immer möglich, möchten wir das bestehende Gebäude erhalten, weiter nutzen und so seine ursprüngliche Substanz und seine Einzigartigkeit in das Zeitalter der Nachhaltigkeit und Effizienz tragen.