Größte Altlast Österreichs wird zur wertvollen Aluminiumquelle

Sie liegt nämlich über der Mitterndorfer Senke , einem großen Grundwasservorkommen . Steigt das Grundwasser an - was selten aber doch vorkommt - erreicht es den Grund der Deponie. Ammonium und Schwermetalle, etwa Blei, können dadurch in das Wasser eindringen.

Deutsche Trennungstechnologie

Heute gibt es ein Verfahren, bei dem selbst kleinste Alustaubkörner wieder zu neuem Aluminium werden können. Ein deutsches Unternehmen hat das Patent darauf. Es ist Teil eines grenzüberschreitenden Konsortiums, das 2016 den Zuschlag für den Abbau der Deponie erhielt.

Ihre Methode ist eine Variante der Wirbelstromtechnik, bei der Metall und andere Materialien mittels Strom und Magnetfeldern getrennt werden. Das dadurch gewonnene Aluminium wird in Deutschland recycelt und landet am Ende wieder in Produkten, etwa in Motoren.

