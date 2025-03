Kung Fu Hustle: Humanoider Roboter tanzt mit Äxten

Humanoide Roboter gibt es nicht nur in US-Fabriken, sondern man sieht sie gelegentlich auch auf chinesischen Straßen. Zumindest legt das ein Video nahe, das eine chinesische Robotikfirma EngineAI auf X veröffentlicht hat. Darin performt der Roboter PM01 den Tanz der Axe Gang aus dem Film Kung Fu Hustle . In den Händen hält er, ganz wie beim Film-Vorbild, 2 Äxte.

Mit dem „viralen Roboter-Frontflip“ meint EngineAI ein zweites Video, das die Firma vor einiger Zeit veröffentlicht hat und in dem PM01 einen Salto vorwärts macht.

Bewegungskünstler

PM01 wurde in erster Linie für Forschungszwecke entwickelt, soll später aber auch verkauft werden. Der KI-Roboter soll sich – wie in dem Video demonstriert – durch eine besonders hohe Anpassungsfähigkeit bei Bewegungen von anderen abheben. PM01 soll laut EngineAI 2 verschiedene Gang-Modi besitzen und sich neue Bewegungen rasch aneignen können.

Er ist 1,38 m groß und wiegt 40 kg. Durch eine integrierte Intel RealSense-Tiefenkamera soll er seine Umgebung visuell wahrnehmen können. Einmal voll aufgeladen lässt sich der PM01 2 Stunden lang betreiben.

PM01 übte mit Choreografen

Zu den erstaunlichen Tanzkünsten haben professionelle Choreografen beigetragen, indem sie ihr Wissen zur Verfügung gestellt haben. Laut Interesting Engineering erreicht der Roboter eine Präzision von 0,01 Sekunden bei der Gelenkkontrolle für dynamische Flips, Armbewegungen sowie für seine flüssigen Bewegungen.

Erstmals vorgestellt wurde der Roboter im Dezember 2024. Er ist ein kleineres Modell des Roboters SE01, der ebenfalls im Vorjahr zum ersten Mal gezeigt wurde.

EngineAI will bis 2025 mehr als 1.000 Stück des Roboters PM01 produzieren. Der Roboter soll sowohl in Fabrikhallen als auch in Privathaushalten eingesetzt werden. Angeblich soll die Polizei von Shenzhen den Roboter für die Polizeiarbeit testen.