Im BMW-Werk arbeiten nun menschenähnliche Roboter

Da wird Elon Musk jetzt wohl ziemlich neidisch sein. Preist er doch schon seit Jahren humanoide Roboter als Arbeitskraft in den Tesla-Werken an. Dazu ist es bislang aber noch nicht gekommen.

BMW ist dem US-Konkurrenten nun einen deutlichen Schritt voraus. In einem Werk des deutschen Autobauers wird nämlich ein menschenähnlicher Roboter im realen Produktionsumfeld eingesetzt.

In einem mehrwöchigen Testbetrieb hat der Roboter im Karosseriebau Blechteile in spezielle Vorrichtungen eingelegt. Die Herausforderung bei diesem Produktionsschritt sind besonders feine taktile Fähigkeiten im Millimeterbereich, heißt es dazu von der BMW Group in einer Aussendung.

