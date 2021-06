Start-up Refurbed startet Plattform, um alte Handys zu verkaufen

Mit Refurbed BuyBack können Konsument*innen ab sofort alle ihre Altgeräte auf einer eigens dafür geschaffenen Plattform verkaufen. Für ein iPhone 8 erhalten Kund*innen etwa bis zu 108,90 Euro retour, für ein iPhone X gibt es bis zu 179 Euro und für ein iPhone 6 sind es nur noch 9,90 Euro. Wie die Preise zustande kommen, erklärt Peter Windischhofer, einer der Gründer von Refurbed, im Gespräch mit der futurezone: „Die Berechnungen beruhen auf Daten, die etwa berücksichtigen, was es uns als Anbieter kostet, das Gerät generalzuüberholen, so dass wir es weiterverkaufen können. Natürlich muss der Preis aber auch attraktiv für die Verkäufer*innen sein“. Bei manchen Produkten sei es etwa schwieriger, diese auseinanderzunehmen.

Das Wiener Start-up Refurbed hat am Dienstag in Österreich und in Deutschland eine eigene Plattform gestartet, über die Kund*innen alte Handys, Smartphones und auch Tablets verkaufen können, wenn sie diese nicht mehr benötigen. Das nachhaltige Unternehmen war bisher dafür bekannt, vollständig erneuerte Produkte wie Handys oder Laptops anzubieten und hat seit der Corona-Krise auch einen Mietservice für Smartphones und Laptops .

Keine Display-Schäden erlaubt

Um ein Altgerät an Refurbed zu verkaufen muss man das entsprechende Gerät unter buyback.refurbed.com auswählen und Angaben zum Zustand und den technischen Details wie Speichergröße ergänzen. Im Anschluss wird der kalkulierte Ankaufspreis angezeigt. Geld gibt es allerdings nur für Produkte, die noch funktionstüchtig sind. Sie dürfen keine Sprünge im Display haben oder tieferliegende Kratzer.

Weisen Handys oder Smartphones derart grobe Schäden auf, können diese zwar ebenfalls über die BuyBack-Plattform an Refurbed geschickt werden, jedoch werden diese Geräte nur noch recyclet und man kann sie als Kund*in lediglich spenden „Wenn ein Gerät grobe Schäden aufweist, spenden wir es an eine Recycling-Firma. Die Erlöse fließen dann in wohltätige Zwecke. Daran verdienen wir nichts“, erklärt Windischhofer.

Rohstoffe werden wiederverwendet

Aus nachhaltiger Sicht sei es aber „immer noch besser, das Gerät einzuschicken, als dass es weiter in der Schublade liegt“, so der Refurbed-Mitgründer. Denn im Gerät steckt durch die Rohstoffe noch ein Wert und die können nutzbar gemacht werden. „Es ist daher besser, kaputte Altgeräte an uns zu senden, als sie in den Müll zu werfen“, so Windischhofer.



Funktionstüchtige Handys oder Smartphones, die an Refurbed geschickt werden, werden anschließend vollständig instandgesetzt und mit Garantie weiterverkauft. „Bei uns durchlaufen die Geräte einen vollständigen Prozess mit Hard- und Softwaretests, sodass sie am Ende wie neu sind. Auch alte Daten werden selbstverständlich vor dem Weiterverkauf gelöscht“, sagt Windischhofer.

Ein heikles Thema beim Wiederverkauf ist etwa die Akku-Leistung. Diese wird ebenfalls von den Partner-Firmen von Refurbed kontrolliert. "Ein Akku muss mindestens eine Leistung von 80 Prozent aufweisen, ansonsten wird dieser vor dem Weiteverkauf getauscht", heißt es. Dies sei mit dem Konzept der Nachhaltigkeit vereinbar und würde für Kund*innen von generalüberholten Geräten "kaum einen Unterschied" in der Praxis ausmachen.