Video zeigt Baufortschritt des größten optischen Teleskops der Welt

In der chilenischen Wüste entsteht ein neues "Kolosseum". Zumindest nennt das European Southern Observatory (ESO) das Grundgerüst seines neuestes Teleskop so. Ein Foto zeigt den Baufortschritt des riesigen Extremly Large Telescope (ELT) .

Wie ein großes Lego-Set werden aktuell gigantische Stahlblöcke zusammengesetzt, die jeweils bis zu 70 Tonnen wiegen. Sie werden einzeln mit speziellen ferngesteuerten Trucks auf den Berg Cerro Armazones in der Atacama-Wüste geschleppt.

Bewegliche Kuppel

Dort werden sie mit Kränen auf Trolleys montiert, die über ein Schienensystem bewegt werden können. Ist die Teleskop-Kuppel einmal fertiggestellt, kann das ELT so auf Objekte am Himmel ausgerichtet werden. Die gesamte Kuppel wird 6.100 Tonnen wiegen und das sensible Teleskop vor Wind und Sand schützen.