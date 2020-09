Instagram Reels startet in Österreich

Viele Funktionen beim Erstellen

Zum Erstellen von Reels hat Instagram in seinen FAQs eine ausführliche Anleitung veröffentlicht. Im Groben: Nutzer wählen unter der Instagram-Kamera Reels aus. Auf der linken Seite befinden sich dann zahlreiche Kreativtools, mit der sich Reels verändern lassen. In der Instagram-Musikbibliothek kann man dann ein Lied auswählen, oder aber man lässt den Original-Ton, wenn man zum Beispiel gleich was eingesprochen hat. Doch aufgepasst: Wenn man ein öffentlicher Nutzer ist, kann die Tonspur deines Reels weiterverwendet werden und von anderen als Audio ausgewählt werden. Zusätzlich werden zahlreiche Art-Effekte angeboten, die man teilweise schon von der Effektgalerie kennt.

Damit das Aufnehmen von Videos einfacher wird und man sich vorher in die richtige Pose bringen kann, gibt es auch eine Timer-Funktion, mit dem sich Clips freihändig aufnehmen lassen. Je nachdem, wie viele Sekunden Verzögerung man einstellt, desto später beginnt die Aufnahme, wenn man den Knopf drückt. Das Video lässt sich zudem beschleunigen oder verlangsamen, es lassen sich auch Slow-Motion-Videos drehen.

Neues Publikum erreichen

„Reels bietet neue Möglichkeiten, dich auszudrücken, auf Instagram Dinge zu entdecken, die dir gefallen und alle zu unterstützen, die gerne als Creator im Rampenlicht stehen möchten“, heißt es es seitens Facebook. Die Kurzvideo-Clips gibt es seit Anfang August bereits in Deutschland, der Schweiz und weiteren 50 Ländern - nun also auch in Österreich.