Instagram Music ist jetzt auch in Österreich verfügbar

In Ländern wie den USA oder Deutschland ist Musik für Instagram-Stories bereits seit 2018 verfügbar. In Österreich mussten Nutzer bisher darauf verzichten. Man konnte sie weder selbst verwenden noch die Musik anhören, die Nutzer aus anderen Ländern in ihren Stories verwendeten. Das hat sich mit dem letzten Update der App geändert.

So verwendet man die Musik-Funktion

Die Musik wird ganz einfach wie etwa Abstimmungen, Wetter, Ort oder Hashtags zur Story hinzugefügt. Dazu legt man zunächst die gewünschte Story an. Im Bearbeitungs-Fenster zieht man das Menü mit den zusätzlichen Features von unten nach oben. Dort findet man nun in der Mitte der 2. Reihe die Option "Musik".

Nachdem man sie ausgewählt hat, kann man zwischen den Optionen "Für dich" und "Durchstöbern" wählen. Unter "Für dich" werden bereits verwendete Songs angezeigt. Wer nach neuen Liedern suchen möchte, kann das unter "Durchstöbern" tun. Hier werden die Songs nach Themen (z.B. "Familie"), Genre (z.B. "Pop") oder Stimmung (z.B. "heiter") aufgelistet. Man kann aber auch konkret über die Suchleiste nach einem bestimmten Lied suchen.