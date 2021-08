YouTube ohne Werbung schauen wird günstiger

Der Videodienst testet in ausgewählten europäischen Ländern ein neues „Premium Lite“-Abo.

YouTube testet in einigen Ländern Europas ein günstigeres Abo, das werbefreies Schauen anbietet. YouTube Premium Lite ist mit einem Preis von 6,99 Euro um 5 Euro billiger als YouTube Premium (11,99 Euro). Derzeit ist es in Belgien, Dänemark, Finnland, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen und Schweden erhältlich, berichtet The Verge.

Inkludiert ist das

werbefreie Schauen im Web ,

auf den YouTube-Apps von iOS, Android, auf Smart TVs und Spielkonsolen sowie in der YouTube Kids App

Nicht enthalten sind folgende Funktionen des teureren Premium-Abos:

Offline-Downloads

Hintergrundwiedergabe

werbefreies Streaming und Downloads von YouTube Music

Premium Lite, das wie The Verge anmerkt, lediglich ein Viertel der Features von YouTube Premium für 60 Prozent des Preises bietet, befinde sich noch in einer Testphase, heißt es seitens des Unternehmens. Der Umfang des Angebots oder der Preis könnten sich also noch ändern.