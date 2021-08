Google kündigt Pixel 6 ohne Vorwarnung an

Erhältlich sein werden die neuen Google-Smartphones im Herbst. Deshalb wurde die offizielle Ankündigung im September oder Oktober erwartet. Überraschend hat Google aber bereits jetzt erste Details zum Pixel 6 und Pixel 6 Pro genannt.

Für seine nächste Smartphone-Generation hat Google erstmals selbst einen eigenen Chipsatz entwickelt. Das Tensor genannte System on a Chip (SoC) soll bei den Pixel-6-Geräten statt der bisher verwendeten Qualcomm-Chips zum Einsatz kommen und ist für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen optimiert, teilte der Konzern am Montag in einem Blogeintrag mit.

Tensor soll vor allem die Bild- und Videoqualität und die Spracherkennung auf den Google-Smartphones deutlich verbessern.