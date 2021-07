Das beste iPhone-Feature soll in Googles Pixel–Handys kommen

Lange Update-Garantie

Soweit so gut und wenig außergewöhnlich - was aber wirklich heraussticht, ist eine Update-Garantie von 5 Jahren für beide Pixel-6-Phones. Sollte Google tatsächlich Software-Updates für eine Dauer von 5 Jahren garantieren, würde der Android-Hersteller in dieser Sache endlich in die Nähe der iPhones kommen.

Seine Geräte eine derart lange Zeit mit Software-Updates und Betriebssystem-Upgrades zu versorgen, schafft derzeit nur Apple. Das kommende iOS 15 wird nämlich noch auf iPhones laufen, die bereits 2015 auf den Markt gekommen sind. Davon konnten Android-Nutzer*innen bislang nur träumen. Bleibt zu hoffen, dass andere Android-Hersteller nachziehen und in Zukunft eine ähnliche lange Update-Garantie ausgegeben.