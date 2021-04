Warum Google nun auch seine eigenen Prozessoren baut

Google wird seine neuen Smartphones mit eigenen Chips, und zwar dem GS101 Whitechapel Chip, wie er heißen wird, ausliefern. Das berichtet 9to5Google . Während des letzten Calls zu den Quartalszahlen hat Google-CEO Sundar Pichai „einige tiefergreifende Investments im Hardware-Bereich“ angekündigt und eine „großartige Roadmap, die vor uns liegt“. Das waren vage Andeutungen, dass Google mit dem Codenamen „Whitechapel“ einen eigenen Chip verwenden will. Erste Gerüchte dazu gab es bereits Anfang 2020, doch 2021 könnte es Realität werden. Laut 9to5Google soll das Pixel 6 im Herbst das erste Google-Smartphone mit dem neuen Chip sein. Dieser soll aber auch in Chromebooks zum Einsatz kommen, wie es etwa Apple bei seinen iPhones und Mac-Computern macht. Laut dem Bericht wird der Whitechapel-Chip gemeinsam mit Samsung entwickelt, zumindest ist das „Team Exynos“ involviert, dass bei Samsung Chip-Komponenten entwickelt. Google selbst hat nach dem Bericht keine offizielle Stellung genommen. ArsTechnica schreibt, dass GS101 für „Google Silicon“ stehen könnte und man tatsächlich im Herbst beim Pixel 6 mit dem ersten Einsatz des neuen Chips rechnen könnte. Man freut sich dort bereits auf Schlagzeilen wie „Google ist bereit, um es mit Apple aufzunehmen!“

Bessere Kontrolle der Android-Updates

Der Whitecapel-Chip würde Google, wie es auch bei Apple war, mehr Kontrolle über ihre Smartphone-Hardware geben. Ein weiterer wichtiger Punkt wäre, dass Google damit die Update-Timeline wirklich selbst bestimmen kann und Android-Updates auf den neuen Chips weitaus smoother laufen könnten als bisher. Mit einem eigenen Chip-Satz hätte Google laut ArsTechnica die volle Kontrolle über die Update-Policy ihrer Hardware. Ansonsten sei es aber schwer zu prognostizieren, was für Vorteile Whitecapel noch mit sich bringen würden, heißt es in dem Bericht.

Viele Android-Hersteller setzen mittlerweile auf eigene Chips. Bei Samsung ist es die Exynos-Linie, bei Huawei die HiSilicon-Chips. Xiaomi macht den Surge S1 und C. Auch Oppo will eigene Chips entwickeln. Bei Whitecapel könnte es dazu kommen, dass einige Specials in den Bereichen Kamera und künstlicher Intelligenz (KI) damit möglich werden. Genaueres wird sich aber erst zeigen, wenn Google soweit ist, und die Fakten enthüllen wird.