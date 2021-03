Intel investiert Milliarden in Ausbau der Chip-Produktion

Der Chip-Hersteller hat sich in eine Krise manövriert. Nun will der neue Firmenchef das Unternehmen neu aufstellen.

Intel nimmt Milliarden in die Hand, um seine Chip-Produktion auf Vordermann zu bringen. Für den neuen Chef Pat Gelsinger ist das klare Bekenntnis zur eigenen Fertigung die erste große Weichenstellung.

Der Chip-Riese Intel hat mitten in einer globalen Halbleiter-Knappheit den Ausbau seiner Produktionskapazitäten angekündigt. Zum einen will der Konzern 2 neue Fabriken im US-Bundesstaat Arizona bauen, wie der neue Chef Pat Gelsinger am Dienstag ankündigte.

Neue Fabriken und Auftragsfertiger

Zum anderen will Intel auch als Auftragsfertiger Chips für andere produzieren. Dafür wurde ein eigenständiger Geschäftsbereich gegründet. Sein Ausbau werde "einige Jahre" in Anspruch nehmen, sagte Gelsinger.