Nicht mehr unbegrenzt gratis: Was ändert sich bei Google Fotos?

Mit 1. Juni endet bei Google Fotos die Möglichkeit, unbegrenzt Bilder in hoher Qualität in der Cloud abzuspeichern. Angekündigt hat Google den Schritt bereits im November 2020. Seitdem ist es jedoch still um die bevorstehenden Änderungen geworden. In der App selber muss man schon fast nach dem entsprechenden Hinweis suchen.

Erst, wenn man rechts oben auf sein Profilfoto klickt, findet man unter „Kontospeicherplatz“ einen Hinweis auf das Datum. Wir erklären euch, was ihr zur Umstellung am 1. Juni 2021 wissen müsst.

1. Wie hat Google Fotos bislang funktioniert?

Google Fotos ist einer der populärsten Services von Google. Er zählt über eine Milliarde Nutzer*innen, die ihre Fotos hochladen, organisieren und miteinander teilen. Eine der wichtigsten Funktionen von Google Fotos ist es, die Bilder in der Cloud abzuspeichern.

Bislang konnte man dort zwischen 2 Möglichkeiten wählen: Entweder man lädt sie in „hoher Qualität“ oder in „Originalqualität“ auf die Google-Server. Bei ersterem können die Fotos maximal eine Größe von 16 Megapixel aufweisen. Bilder, die größer sind, werden automatisch entsprechend verkleinert. Für Videos liegt das Limit bei Full-HD-Auflösung – also 1080p. Bis zum 31. Mai 2021 ist der Upload in dieser Qualität kostenlos und unbegrenzt möglich.

Sichert man seine Fotos in „Originalqualität“ ab, werden sie vom limitierten Google-Cloud-Speicherplatz abgezogen. Kostenlos stehen allen Anwender*innen 15 Gigabyte zur Verfügung. Gegen Bezahlung kann man diesen Speicherplatz erweitern – mehr dazu siehe unten.

2. Was ändert sich nun?

Ab 1. Juni 2021 werden nun auch Fotos, die in „hoher Qualität“ abgesichert wurden, von dem zur Verfügung stehenden Speicherplatz abgezogen. Google begründet den Schritt mit der hohen Nutzung von Google Fotos. Pro Woche werden demnach 28 Milliarden Bilder hochgeladen. Mit der Änderung wolle man garantieren, dass der Dienst „zukunftssicher“ bleibe.

3. Gibt es Ausnahmen?

Nicht betroffen von den Änderungen sind Nutzer*innen eines bereits erschienenen Google-Pixel-Smartphones. Sie können auch weiterhin alle ihre Fotos kostenlos und unbegrenzt in „hoher Qualität“ online speichern.

Etwas unklar ist noch, wie es bei künftigen Pixel-Handys aussehen wird. Google erklärte in der Vergangenheit, dass dieser „Bonus“ bei kommenden Handys wegfallen wird. Es mehren sich aber die Hinweise, dass Pixel-Käufer*innen künftig eine leicht abgeänderte Art der kostenlosen Foto-Sicherung bekommen werden.