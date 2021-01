Google Fotos wird kostenpflichtig: Die besten Alternativen

Obwohl für die meisten Menschen als Online-Händler bekannt, hat Amazon noch viele weitere Geschäftsbereiche und Dienste. Darunter auch der auf Fotos ausgelegter Dienst Amazon Photos.

Wer Amazon-Prime-Kunde ist kann im Rahmen seines Abos dort unbegrenzt Fotos in Originalgröße abspeichern und organisieren. So kann man nicht nur Alben anlegen, sondern die Aufnahmen auch nach Ort oder Personen sortieren. Wie bei Google Fotos kann man die Bilder auch direkt in der Web-Oberfläche bearbeiten und mit Filtern versehen.

Um seine Fotos zu Amazon zu bekommen, kann man sie entweder auf einem Computer per Drag and Drop ins Browserfenster ziehen oder sie direkt von seinem Smartphone per App hochladen. Die App gibt es sowohl für Android als auch für iOS.

Wer kein Amazon-Prime-Kunde ist, muss - ähnlich wie bei Google - für den Speicherplatz bezahlen. 100 GB kommen auf 2 Dollar im Monat, 1 Terabyte kostet 7 Dollar pro Monat. 2 Terabyte kosten 11 Dollar pro Monat. Dabei sollte man bedenken, dass man diesen Speicherplatz wirklich nur für Fotos und Videos verwenden kann.

Bei den anderen vorgestellten Diensten kann man ihn für Dateien jeglichen Typs verwenden. Das gilt auch für den nächsten Vertreter.

Dropbox