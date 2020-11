Aus für Gratis-Speicher: Google Fotos wird kostenpflichtig

Speichern kostet künftig Geld

Das Speichern in "Originalqualität" und somit auch in der originalen Dateigröße war im Gegensatz dazu nicht kostenlos und wurde vom Google-One-Cloudspeicherplatz abgezogen. Für all seine Dienste zusammen, hält Google für jeden Nutzer 15 GB kostenlosen Speicherplatz bereit.

Ab 1. Juni 2021 werden alle Bilder und Videos, die auf Google Fotos abgelegt werden, vom Google-One-Speicherplatz abgezogen. Die Nutzer haben aber weiterhin die Wahl zwischen "Hoher Qualität" und "Originalqualität". Alle Fotos und Videos, die vor diesem Zeitpunkt hochgeladen wurde, bleiben kostenlos und werden nicht vom Cloudspeicherplatz abgezogen.