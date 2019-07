Neue Funktion in Google Photos hilft, Datenverbrauch zu sparen

Erst vor einigen Wochen hat Google damit begonnen, einen Dark Mode für "Photos" an Smartphone zu verteilen, die unter Android 9 laufen. Nun erhält die populäre Foto-App ein neues Feature.

In der aktuellen Version 4.20 zeigt die App nun eine Vorschau der aufgenommenen Videos. Scrollt man durch seine Foto-Sammlung, werden die Clips in den kleinen Thumbnails in voller Länge ohne Ton gezeigt.

Das neue Feature ist dabei nicht nur auf lokal gespeicherte Videos begrenzt. Befinden sich die Clips nicht am Gerät selbst, sondern in der Cloud, wird die Vorschau dennoch angezeigt.