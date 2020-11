Cloud-Dienste: Was sie können und was sie kosten

Google Drive

Eine der beliebtesten Cloud-Services bietet Google. Wer ein Konto beim Internetriesen hat – etwa, weil man ein Smartphone mit Android nutzt – hat automatisch 15 GB kostenlosen Speicher zur Verfügung. Das ist vor allem für Unternehmen interessant, denn über Google Drive können Dokumente nicht nur online gespeichert, sondern auch freigegeben und gemeinsam editiert werden. Für 1,99 Euro im Monat erhält man 100 GB Speicher, für 9,99 Euro 1 TB.

Neben dem Google Drive kann auch Google Photos genutzt werden. Das speichert automatisch Bilddateien, wenn man auf dem Computer einen entsprechenden Ordner auswählt. In der Smartphone-App kann man das automatische Sichern von Fotos aktivieren. Stellt man hier ein, dass Aufnahmen nur in „Hoher Qualität“ (komprimiert auf 16 MP) gespeichert werden, wird das nicht vom Speicherplatz abgezogen. Speichert man sie in „Original-Größe“, geht das vom Kontingent ab. Mit der zugehörigen App kann man Aufnahmen direkt vom Smartphone in die Cloud laden und sie automatisch vom Gerät löschen, um den Handyspeicher zu schonen.

Amazon Cloud Drive

Jeder Amazon-Kunde erhält automatisch 5 Gigabyte kostenlosen Speicherplatz. Dieser teilt sich in 2 Speicher auf: Amazon Drive und Amazon Photos. Per Desktop und Smartphone-App können Ordner auf dem Computer ausgewählt werden, die Amazon dann automatisch synchronisiert und auf dem Cloud-Speicher ablegt.

Mit der Photos-App können zudem Aufnahmen vom Smartphone oder einen Ordner auf dem Computer automatisch gespeichert werden. Nutzt man Amazon Prime, erhält man unbegrenzten Speicher für Amazon Photos und kann damit die 5 GB für andere Daten nutzen. Videos sind von dem unbegrenzten Kontingent allerdings ausgeschlossen.