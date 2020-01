Kein Speicher? Die 10 besten Cloud Apps für Android

Amazon Drive

Auch Amazon, einer der größten Anbieter von Server-Lösungen, bietet eigenen Speicher in der Wolke an. Das Angebot des US-Unternehmens ist dabei vorrangig für all jene interessant, die bereits Amazon Prime abonniert haben. Kunden bekommen hier 5 GB Speicher gratis bereitgestellt. Viel interessanter ist aber die Möglichkeit, Fotos und Videos in unlimitierter Menge bei Amazon ablegen zu können.

Fotos und Dokumente, die bei Amazon in der Cloud liegen, können auch direkt über die App eingesehen werden. PDF-Dokumente müssen also nicht erst heruntergeladen und in einer anderen App geöffnet werden. Im Gegensatz zu Google und Co. ist ein Bearbeiten von Textdateien aber beispielsweise nicht möglich.

Amazon Drive ist kostenlos für Android erhältlich.