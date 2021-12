Google Fotos bekommt lang erwartetes Feature

Bisher gab es dieses Feature nur für Googles eigene Pixel-Smartphones. Jetzt wird „gesperrte Ordner“ auch für andere Android-Handys verfügbar gemacht.

Die gesperrten Ordner können in Google Fotos eingerichtet werden. Sofern man das Google-Fotos-Update bereits erhalten hat, findet man es bei „Galerie“ und „Verwalten“.

Gesperrter Ordner ist nur offline

Gesperrte Ordner werden mit dem Code für die Displaysperre bzw. Biometrie (Fingerabdruck, Gesichtserkennung) geöffnet. Verschiebt man in Google Fotos Bilder oder Videos in diesen Ordner, können auch andere Apps diese nicht mehr anzeigen. Außerdem wird das Cloud-Backup von Inhalten, die in den Ordner verschoben werden, gelöscht bzw. deaktiviert.