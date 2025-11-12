Darum legen Leute ihre AirPods Max in den Gefrierschrank

Die rund 500 Euro teuren Over-Ear-Kopfhörer sind von einem Problem betroffen, das vorübergehend mit einem Gefrierschrank behoben werden kann.

Kopfhörer sind für viele Menschen unverzichtbare Gegenstände und tägliche Begleiter. Wenn sie auf einmal nicht mehr funktionieren, sorgt das bei der ein oder anderen Person für Verzweiflung.

Vor allem dann, wenn es sich bei den betroffenen Kopfhörern um die AirPods Max handelt. Diese über 500 Euro teuren Over-Ear-Kopfhörer sind von einem Problem betroffen, das vorübergehend mit einem Gefrierschrank behoben werden kann, berichtet CNET.

Neustart & Zurücksetzen

Wenn Besitzerinnen und Besitzer von AirPods Max auf einen Fehler bei ihren Kopfhörern stoßen und das Problem beheben wollen, müssen sie diese neu starten. Das funktioniert, indem man die “Digital Crown” und die Lautstärketaste gleichzeitig mehrere Sekunden gedrückt hält, bis die Anzeigeleuchte gelb blinkt.

Lassen sich die Kopfhörer dann noch immer nicht verbinden, kann man sie auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dazu muss man dieselbe Tastenkombination für rund 15 Sekunden gedrückt halten. Im Idealfall blinkt die Leuchte dann einmal gelb und anschließend weiß.

Kältetherapie als letzter Ausweg

Wenn auch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen nicht mehr funktioniert, leuchtet das Lämpchen dreimal gelb und dann gar nicht mehr. Im Internet wird dieses Signal als die “3 bernsteinfarbenen Lichter des Todes” (three amber lights of death) bezeichnet.

Kommt es zu diesem Fall, greifen einige Personen im Internet auf unkonventionelle Methoden zurück: Um die Kopfhörer wiederzubeleben, setzen manche Menschen auf eine Kältetherapie. Konkret bedeutet das: Man legt die teuren Kopfhörer für mindestens 30 Minuten in das Gefrierfach - auch wenn es schwerfällt, sie neben dem Tiefkühlspinat und -Erbsen zu sehen.

Warum funktioniert die Methode?

Nimmt man die Kopfhörer dann wieder in Betrieb, hört man laut Jeff Carlson von CNET auch das typische Geräusch, wenn sich die AirPods Max mit Bluetooth verbinden. Der Kälteschock funktioniert also.

Laut dem Reddit-User MuesliCrunch gibt es eine schlüssige Erklärung, warum die Kältetherapie funktioniert. Demnach liege das Problem bei den AirPods an beschädigten Drähten in einem Plastikkabel. Durch die Eisschicht werden diese Risse vorübergehend versiegelt, da sich das Plastik bei Kälte zusammenzieht und die Risse quasi zusammendrückt.