Warum die Sci-Fi-Stadt The Line eigentlich kreisförmig sein müsste

Die von Saudi-Arabien geplante Modellstadt The Line für 9 Millionen Einwohner*innen, die sich einmal in gerader Linie über rund 170 Kilometer erstrecken soll, ist alles andere als ein Vorzeigeprojekt, sind Wiener Komplexitätsforscher überzeugt. Große Entfernungen würden die Hälfte der Bevölkerung zu langen Pendelstrecken zwingen, schreiben sie im Fachjournal "npj Urban Sustainability" und empfehlen stattdessen einen kreisförmigen Aufbau.

"Eine lineare Form ist die am wenigsten effiziente Form einer Stadt. Es gibt einen Grund, warum die Menschheit 50.000 Städte hat, und alle mehr oder weniger rund sind", betonte Rafael Prieto-Curiel vom Complexity Science Hub (CSH) Vienna, der gemeinsam mit Dániel Kondor kürzlich eine Studie zur Einordnung des Projekts veröffentlicht hat, in einer Aussendung. Laut den Forschern haben die Aushubarbeiten für das Bauprojekt der Superlative inmitten der Wüste im Oktober begonnen. The Line soll aus zwei ununterbrochenen Reihen von Wolkenkratzern bestehen, mit Lebensraum dazwischen, vom Roten Meer 170 Kilometer nach Osten, 200 Meter breit und mit 500 Metern höher als jedes Gebäude in Europa, Afrika und Lateinamerika.

10-mal dichter als Manhattan

9 Millionen Menschen sollen auf 34 Quadratkilometern leben - mehr als in jeder anderen Stadt Saudi-Arabiens. Das entspricht einer Bevölkerungsdichte von 265.000 Menschen pro Quadratkilometer - 10-mal dichter als Manhattan und viermal dichter als die inneren Bezirke von Manila, die als die dichtest besiedelten Stadtviertel der Erde gelten. Die Stadt wird also unglaublich lang, extrem hoch und überraschend dicht, so die Forscher.

Eine Schlüsselrolle für den Erfolg von Städten spiele die Mobilität. In vielen Aspekten des Projekts würden eine nachhaltige Herangehensweise und ein minimaler Fußabdruck betont. So soll ein Hochgeschwindigkeitsbahnsystem das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs bilden. Die hohe Dichte ermögliche zudem, dass viele Dienstleistungen fußläufig oder per Fahrrad in wenigen Minuten erreichbar seien, weshalb auf Autos verzichtet werden könne, streichen die Planer*innen hervor.

Ein durchaus lobenswertes Ziel, meinen die Forscher. Allerdings würden zwei zufällig ausgewählte Personen in "The Line" durchschnittlich 57 Kilometer voneinander entfernt wohnen. Im flächenmäßig 50 Mal größeren Johannesburg seien es hingegen nur 33 Kilometer. Berücksichtigt man eine Gehdistanz von einem Kilometer, leben den Berechnungen nur 1,2 Prozent der Bevölkerung fußläufig voneinander entfernt.

