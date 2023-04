Futuristische Stadt The Line: Kritiker fürchten totale Überwachung

Saudi-Arabien will stärker mit China zusammenarbeiten. Vor allem Überwachungstechnologie soll aus der Republik kommen.

Während die Bauarbeiten zur futuristischen Stadt The Line voranschreiten, werden Befürchtungen über eine totale Überwachung der künftigen Bewohner*innen lauter. Das Projekt basiert auf der Vision des Kronprinzen Mohammed bin Salman , der seine Beziehungen zu Chinas Anführer Xi Jinping zunehmend gestärkt hat. Die beiden haben sich darüber geeinigt, die neue Stadt mit leistungsstarker Überwachungstechnologie aus China auszustatten.

Der saudische Kronprinz dürfte derartige Projekte in einem großen Maßstab realisieren wollen. The Line soll bis 2045 insgesamt 9 Millionen Einwohner*innen aufnehmen können. Laut Stadtplaner*innen sollen die gesammelten Daten für Zwecke einer smarten Stadt verwendet werden, wie Business Insider berichtet. Laut James Hires, Forscher der Denkfabrik Chatham House in London, wolle der Kronprinz Dienstleistungen wie die Müllabfuhr, Gesundheitsdienstleistungen oder Zugintervalle mit Daten von Handys und Überwachungstechnologien koppeln.

Unter diesem Deckmantel könnten derartige Smart Cities als Instrument zur invasiven Überwachung eingesetzt werden und die Privatsphäre der Einwohner*innen gefährden, fürchten Expert*innen. Saudi-Arabien hat in der Vergangenheit bereits mehrfach elektronische Mittel genutzt, um Kritiker*innen der Regierung auszupionieren, zu verfolgen und die gesammelten Informationen dann für teils nicht gerechtfertigte Anklagen zu nutzen. Koppelt man das auch noch mit den Echtzeit-Standortdaten aller Bewohner*innen und hat durch Sendemasten, WLAN usw. Zugang auf alle elektronischen übermittelten Daten, kommt das einer vollständigen Überwachung gleich.