NEOM und The Line: Neue Fotos vom Baufortschritt

Aktuell leben und arbeiten rund 2.400 Mitarbeiter*innen in der NEOM-Region. Die ersten Bewohner*innen folgen nächstes Jahr.

Die Bauarbeiten am saudischen Megaprojekt NEOM , zu dem auch die futuristische Stadt The Line gehört, gehen weiter voran. Laut dem Projektleiter Giles Pendleton sei NEOM schon „sehr real“. „Großes Bauloch, große Maschinen, massiver Fortschritt“, lobt er das Projekt und sein Team auf LinkedIn.

Die wohl bekannteste ist The Line, eine Stadt, die ohne Autos auskommen wird. Alle wichtige Infrastruktur für Bewohner*innen sollen in maximal 5 Minuten zu Fuß erreichbar sein. Daneben werden das „technologische Reiseziel“ Sindalah , die Gebirgsstadt Trojena und die schwimmende und „grüne“ Stadt Oxagon aufgebaut.

Aktuell würden rund 2.400 Mitarbeiter*innen innerhalb von NEOM leben und arbeiten, heißt es auf der Website des Projekts. Auf Pendletons Bildern ist eine Vielzahl von Kränen und anderen Baumaschinen in der staubigen Wüstenlandschaft zu sehen. Insgesamt 4 riesige futuristische Städte sollen hier aus dem Boden gestampft werden.

Oxagon werde seine ersten Bewohner*innen schon im nächsten Jahr bekommen, Trojena wird 2026 als Ort zum Leben, Arbeiten und Urlauben folgen. Die ersten Module von The Line werden laut der Website hingegen im Jahr 2026 fertiggestellt sein. Bis 2030 sollen rund 1 Million Menschen in Neom leben – bis 2045 könnte theoretisch fast ganz Österreich dort Platz haben. So sind bis dahin 9 Millionen Einwohner*innen geplant.