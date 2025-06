So wird die Werbung in WhatsApp aussehen

Neben der Auflistung der Kanäle im "Aktuelles"-Bereich wird Werbung auch bei den dortigen Status-Updates angezeigt werden. So ähnlich kennt man das bereits von den Stories in der Instagram-App.

Kritik von Datenschützern von Noyb

Für die Online-Werbung bei WhatsApp greife Meta unter anderem auf Nutzerdaten der anderen beiden Dienste zurück, betonten die Datenschützer von "None Of Your Business" (NOYB, "Geht Dich Nichts An") des Bürgerrechtsaktivisten Max Schrems. "Meta macht hier genau das Gegenteil von dem, was das EU-Recht vorschreibt", sagt Schrems. "Ohne eine freiwillige Einwilligung ist die Verknüpfung der Daten und personalisierte Werbung ganz klar illegal." Er kündigt an, rechtliche Schritte gegen Meta zu prüfen.

NOYB hatte im vergangenen Jahr ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) erreicht, das Meta die Verarbeitung bestimmter persönlicher Nutzerdaten verbietet. Die Datenschützer legten auch Beschwerde gegen das Abo-Modell des Konzerns ein, in dessen Rahmen Nutzer für eine werbefreie Variante von Facebook und Instagram Gebühren zahlen müssen.