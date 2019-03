Anthem im Test: Wenn Iron Man der Sprit ausgeht

Lichtblicke

Es ist nicht alles schlecht. So werden die verschiedenen Javelins mit dem Aufstieg im Erfahrungslevel freigeschaltet. Man muss also, im Gegensatz zu anderen Actionspielen mit RPG-Elementen, keinen neuen Charakter anfangen, wenn man eine andere Klasse spielen möchte. Ausrüstungsgegenstände und gefundene Waffen können mit den später freigeschalteten Javelins ebenfalls genutzt werden. Positiv ist auch, dass sich die vier Klassen teils deutlich im Spielstil unterscheiden. Bei anderen Shootern mit Rollenspiel-Anwandlungen sind oft nur ein paar Fähigkeiten anders, der Rest aber gleich.

Gut ist auch das Kombo-System. Einige Spezialfähigkeiten der Javelins fügen dem Gegner Element- und Statusschaden hinzu. Kombiniert man die richtigen Elemente und Fähigkeiten, erhält der Javelin, der den Kombo ausgelöst hat, einen Bonus-Effekt. Auf den höheren Schwierigkeitsgraden und mit einem koordinierten Team, fügt das eine willkommene Tiefe zum Koop-Gameplay hinzu.

Und noch etwas macht Anthem besser als Destiny. Der Javelin kann beliebig mit Farben angepasst werden. Bei Destiny muss man die Farben erst finden und dann ist die Stückzahl auch noch begrenzt. Dafür gibt es bei Anthem aber nur eine kleine Auswahl an optischen Veränderungen für die Javelins, also etwa einen anders geformten Helm.

Ein Plus für Gamer, die gerne kooperativ spielen: Für jede Story- und Nebenmission gibt es ein Matchmaking. Wenn man nicht will, muss man also nie alleine spielen, sondern ist immer mit einer Gruppe unterwegs. Die Negativ-Ausnahme ist der Free-Play-Modus, bei dem die Karte frei erkundet werden kann. Hier trifft man nur sehr selten auf andere Spieler. Gerade bei sogenannten „World Events“, bei denen ua. der stärkste Gegner im Spiel auftauchen kann, ist das lästig. Hier bin ich fast immer alleine am Schlachtfeld gestanden. Stirbt man, was bei einer Aktivität die eigentlich für vier Spieler gedacht ist durchaus passieren kann, startet man manchmal so weit weg, dass der World Event vorbei ist, bis man wieder dort ist. Die zuvor geleistete Arbeit war dann umsonst.