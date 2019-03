Anthem lässt die PlayStation 4 und Xbox One abstürzen

Ein anderer Reddit-Nutzer warnt: "Meine PS4 ist so kaputt wegen Anthem, dass sie sich nicht einmal mehr anschalten lässt. (...) es könnte eure Konsolen bis zum Punkt ohne Wiederkehr schädigen." Ob das tatsächlich so stimmt, ist eher unwahrscheinlich. Denn in EAs offiziellem Support-Forum berichten die Betroffenen, dass sich die PS4, selbst in den schlimmsten Fällen, nach 30 Sekunden wieder einschalten ließe. Auch das kurze Abstecken vom Strom und wiederanstecken soll helfen.

EA ist sich des Fehlers bewusst

Spielehersteller und BioWare-Besitzer Electronic Arts ( EA) hat inzwischen auf Twitter bekannt gegeben, dass man über den Anthem-Fehler Bescheid weiß. Man untersuche den Sachverhalt und bittet Betroffene, ihre Ausfallberichte mit EA zu teilen.

Auch Xbox-One-Besitzer berichten über Konsolenabstürze durch Anthem. Diese sind aber auf Reddit und im Support-Forum von EA deutlich in der Unterzahl. Das könnte daran liegen, dass in den USA und Europa die PS4 fast vier Mal so oft verkauft wurde, wie die Xbox One.