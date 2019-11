Pokemon Go-Entwickler wollen auf AR-Brillen und -Linsen setzen

Reale-Welt-Plattform

Das Spielerlebnis weiterentwickeln will Niantic mit einer besseren Integration der Figuren in die reale Umgebung. So zeigte die Firma Demo-Videos, in denen Pokémon auf dem Display realen Gegenständen ausweichen, sich hinter Blumenkübeln verstecken, auf Stühle springen oder durch Türen laufen. Niantic macht keine Angaben dazu, wann die Technologie im Spielverlauf verfügbar sein wird. Als erster Schritt kommt demnächst ein Modus, bei dem befreundete Spieler gleichzeitig ihre aktuellen Kumpel-Pokémon nebeneinander sehen. Das erfordere eine präzise Anpassung der Position und kurze Reaktionszeit, betonte Hu.



Dafür müsse man zum einen Objekte erkennen und den passenden Umgang damit programmieren, sagte Hu. Zum anderen gehe es aber auch darum, Entfernungen und die Tiefe des Raumes mit Smartphone-Kameras richtig zu berechnen. Niantic habe dafür einen Algorithmus entwickelt, der auch mit dem Bild einer einzelnen Kamera auskommen könne. Neue Smartphones mit mehreren Kameras seien bei der Tiefen-Berechnung nur wenig hilfreich: Dafür seien sie zu nahe nebeneinander positioniert.



„Die Herausforderung bei AR ist, dass man Erlebnisse in die echte Welt einbauen muss und vorher nicht weiß, wie die Umgebung aussieht“, gab Hu zu bedenken. So könnten die Leute in einem Park oder in einer Straße spielen, und auch die Lichtverhältnisse könnten komplett unterschiedlich sein.