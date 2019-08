Autofahrer spielt mit 8 Smartphones gleichzeitig Pokemon Go

In Autos Pokemon Go zu spielen, kann gefährlich sein. In der Vergangenheit kam es dabei immer wieder zu Unfällen, auch mit tödlichem Ausgang. Einen Autofahrer in den USA scheint dies wenig zu kümmern.

Als er am vergangenen Dienstag im US-Bundesstaat Washington von der Polizei kontrolliert wurde, entdeckten die Beamten neben dem Sitz eine selbstgebastelte Halterung, in der sich 8 Smartphones mit aktiver Pokemon Go-App befanden.