"Pokemon Go"-Spieler können künftig gegeneinander antreten

Beim populären Smartphone-Game " Pokemon Go" können die Spieler künftig erstmals direkt gegeneinander kämpfen. Sie können ähnlich wie in den Original-Spielen jeweils drei vorher ausgewählte Pokemon antreten lassen. Zur Belohnung gibt es bei den ersten drei Kämpfen des Tages virtuelle Items, darunter den jüngst eingeführten "Sinnoh-Stein", mit dem einige Pokemon neue Entwicklungs-Stufen erreichen. Zum Kämpfen muss man den QR-Code in der App des anderen Spielers mit der Smartphone-Kamera einscannen.