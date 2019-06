Pokémon Go mit Zaubern: Harry Potter Wizards Unite jetzt verfügbar

Das Gameplay scheint komplexer als bei Pokémon Go, neben Kämpfen gegen Zauberer und andere magische Kreaturen in der AR-Umgebung, je nachdem wo man sich gerade mit dem Smartphone befindet, taucht man auch in völlig virtuelle Räume ein.

Im Wesentlichen geht es bei Wizards Unite darum, magische Elemente und Kreaturen, die in der nicht-magischen Menschenwelt auftauchen, zu entfernen bzw. in das magische Paralleluniversum zurückzuschicken. Dabei bewegt man sich wie bei Pokémon Go mit dem Smartphone durch die reale Welt.