So wird der Pokémon-Go-Nachfolger "Harry Potter: Wizards Unite"

Lange mussten Fans von Pokémon Go, aber auch des Potter-Universums auf Details warten, nun ist es soweit. Entwicklerstudio Niantic und WB Games haben am Montag erstmals umfangreiche Details zum geplanten Smartphone-Game " Harry Potter: Wizards Unite" veröffentlicht. Das Gameplay scheint komplexer als bei Pokémon Go, neben Kämpfen gegen Zauberer und andere magische Kreaturen in der AR-Umgebung, wo man sich gerade mit dem Smartphone befindet, taucht man auch in völlig virtuelle Räume ein.

Muggles-Welt von Magie säubern

Im Wesentlichen geht es bei Wizards Unite darum, magische Elemente und Kreaturen, die in der nicht-magischen Menschenwelt auftauchen, zu entfernen bzw. in das magische Paralleluniversum zurückzuschicken. Dabei bewegt man sich wie bei Pokémon Go mit dem Smartphone durch die reale Welt. Die Spielelemente werden mittels AR-Ebene eingeblendet. Im Rahmen des Spiels muss man aber auch bekannten Figuren wie Harry Potter selbst helfen, der neben einem gerade mit einem Dementor kämpft.

Wie US-Medien beschreiben, die das Spiel kurz antesten durften, ist Wizards Unite weitaus komplexer und komplizierter als etwa Pokémon Go. Denn über bestimmte Portale, die sich in der AR-Umgebung auftun, taucht man nämlich in eine komplett virtuelle Welt am Handy-Screen ein und muss dann wie einem herkömmlichen Rollenspiel Aufgaben lösen. Dabei werden einige bekannte Schauplätze des Potter-Universums besucht, die man auch aus den Büchern und Filmen kennt, etwa dem Zauberstab-Laden Ollivanders.