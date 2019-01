Neue Hoffnung auf das Harry-Potter-Spiel der Pokemon-Go-Macher

Die Spieler werden der Website zufolge Mitglied einer „Eingreiftruppe“, sie müssen „blitzschnelle Reflexe mit dem Zauberstab anwenden“ und „auch in der Lage sein, das leiseste Düftchen einer Magiestörung aus großer Entfernung zu erschnüffeln und ebenso geschickt wie professionell fortgeschrittene Mehrfachzauber zum Einsatz bringen“. Allem Anschein nach wird man also wie bei Pokemon Go die entsprechenden Kreaturen finden, sowie anschließend mit einem Zauber bändigen müssen. In einem anderen Video wird auch betont, dass manche magische Besen außer Kontrolle geraten sind – wie sich dies in das Spielgeschehen einfügt, ist noch unklar.