Ring Fit Adventure im Test: Nintendo bringt Gamer ins Schwitzen

Für 69,99 Euro erhält man das Spiel, den Ring-Con und den Beingurt. Die Schaumstoff-Griffe am Ring-Con sind abnehmbar und können wie der Beingurt in die Waschmaschine. Wenn man sie nach der ersten Trainingsrunde vollgeschwitzt hat, weiß man, warum das wichtig ist. Der Ring-Con kann zusammengedrückt und gezogen werden, der Beingurt wird am linken Oberschenkel angebracht. Beides wird jeweils mit einem Joycon bestückt.

Sport-Adventure

Wer möchte, gibt bei Spielstart Geschlecht, Alter, Gewicht und Fitnesslevel an. Das ist nicht obligatorisch, für ein effektives Training aber sinnvoll, um die richtige Intensität zu finden und verbrauchte Kalorien anzuzeigen. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Story-Modus, denn Nintendo betont, dass es sich um ein Spiel mit Fitness-Elementen und nicht um eine Sport-App handelt.