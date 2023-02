10 Videospiele, die den Sommer nicht mehr erleben werden

Das kostenlose Battle Royale wurde im November 2021 veröffentlicht. Das Spiel wurde von Square Enix in Kooperation mit Ateam als Spin-off zu Final Fantasy VII entwickelt. Nach nur einem Jahr gab Square Enix bereits das Ende des Spiels bekannt. Grund dafür sind nicht erreichte Ziele . Seit 11. Jänner ist das Spiel nicht mehr erhältlich.

Hinzu kommt, dass in den vergangenen Wochen einige Spielestudios das baldige Aus ihrer Games verkündet. Für die werden die Server abgeschaltet, sie können dann nicht mehr gespielt werden. Diese 2 Spiele wurden bereits eingestellt:

Spellbreak

Der kostenlose Shooter wurde im September 2020 von Proletariat Inc. entwickelt. CEO Seth Sivak veröffentlichte auf Reddit einen Post an die Community, in dem er vom Aus des Games erzählte. Die wirtschaftliche Situation von Spellbreak wird als Grund erwähnt. Die Server sind bereits geschlossen.