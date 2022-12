Diese 10 genialen Spiele habt ihr 2022 verpasst

Man sollte sich von der unendlichen Niedlichkeit dieses Abenteuerspiels nicht täuschen lassen. Die Reise, auf die man sich mit der Hauptfigur, einem kleinen Fuchs , begeben muss, ist voller fordernder Gefahren und Rätsel. Wie genau die Spielewelt funktioniert, wie man Herausforderungen meistert und was man eigentlich machen muss, wird über Seiten eines Handbuchs kommuniziert, die man nach und nach einsammelt. Im Spiel selbst wird eine Fantasiesprache verwendet, weshalb man sich einen Großteil der Geschichte erst langsam über diese eingesammelten Seiten und eigene Beobachtungen in der Welt zusammenreimen muss. Man braucht nicht drum herum reden: Tunic ist ein Zelda-Klon. Das ist aber nichts Schlechtes.

Das dystopische Point&Click-Adventure verbreitet von Beginn an einen Mix aus Unbehagen und Faszination. Es spielt in der näheren Zukunft in der tatsächlich existierenden Raffineriestadt Norco in der Nähe von New Orleans, Louisiana. Das spiegelt sich im malerischen Pixelart-Design wider. Sümpfe, verlassene Industriegebäude und eine müde Kleinstadt bilden die Kulisse für das Rätselspiel. Wir kehren in unsere Heimatstadt zurück, um unseren vermissten Bruder zu finden. Konfrontiert werden wir mit Armut und Verzweiflung, aber auch einer reichen Elite. Spielerisch erinnert Norco vor allem an Disco Elysium - das heißt es gibt viel Text zu lesen und nur kleinere Mini-Spiele zu bestreiten. Schreckt einen das nicht ab, findet man hier eine absolute Perle.

Dieses Mystery-Adventure ist so merkwürdig, dass man kaum davon ablassen kann. Wir übernehmen einen Kräuterladen und müssen die dort verkauften Pflanzen korrekt identifizieren . Dafür sammeln wir Hinweise darauf, wofür diese Pflanzen eingesetzt werden und wie sie aussehen. Wir sprechen mit Dorfbewohner*innen und kommen immer mehr Geheimnissen auf die Spur. Der schöne Comiclook, die fordernden Rätsel und die interessante Story rund um Hexen, Kulte und Geheimbünde ziehen Spieler*innen sofort in seinen Bann, obwohl man im Grunde wirklich nur Pflanzen richtig beschriften muss. Gerade für ruhige Abende ist dieses Spiel pure Entspannung, ohne langweilig zu sein. Außerdem kann man die Katze streicheln.

Cineastische Spiele wie es As Dusk Falls ist, werden zunehmend mit cleveren Couch-Koop-Features ausgestattet. So werden die Abenteuer zu einem Mix aus Spiel- und Filmabend. Auch wenn man sich an die Optik und die Comic-Standbilder des Spiels gewöhnen muss, funktioniert das gemeinsame Spielen hier besonders gut. Müssen Entscheidungen getroffen werden, können alle Mitspielenden über eine begleitende App abstimmen, wie es weitergehen soll. Zusätzlich kann man sich gegenseitig mit Jokern überstimmen, was zu einer interessanten Gruppendynamik führt. Die Geschichte um 2 Familien im Südwesten der USA, deren Wege sich in einem dramatischen Geiseldrama treffen, ist so gut geschrieben, dass man über das eher zurückhaltende Gameplay hinwegsehen kann.

We Were Here Forever

Der neueste Ableger der We-Were-Here-Reihe knüpft nahtlos an den Erfolg der Vorgänger an. Gerade während der Lockdown-Zeit haben die Online-Koop-Games viele begeistert. 2 Personen betreten ein Gruselschloss und müssen in getrennten Räumen gemeinsam Rätsel lösen. Das bedeutet, man muss (gut) miteinander kommunizieren. So gibt eine Person der anderen etwa eine Symbolfolge durch. Diese muss korrekt eingegeben werden. Die Herausforderung besteht oft schon darin, die Symbole so zu beschreiben, dass die andere Person sie identifizieren kann. Das führt manchmal zu Verwirrung, was aber zum Spielprinzip gehört und den großen Spaß der Spiele ausmacht.

We Were Here Forever ist für PC (Steam, Epic) erschienen und kostet knapp 18 Euro.