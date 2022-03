Sifu im Test: Das wahrscheinlich schwerste Spiel des Jahres

In Sifu nimmt man Rache an 5 Schergen. Jeder Tod macht die Spielfigur stärker, lässt sie aber auch altern. Damit wird das Game vor allem zu einem Training für die eigenen Reflexe.

Richtig schwere Spiele sind inzwischen ein eigenes Genre geworden. Normalerweise habe ich dafür wenig Begeisterung und bin schnell gelangweilt, wenn ich merke, ich muss zu viel Arbeit in meinen Fortschritt stecken. Immer mal wieder kommt dann aber ein Spiel um die Ecke, das mich trotz zahlreicher lautstarker Wutausbrüche einfach nicht loslässt. Und Sifu ist so ein Spiel.

Das wirkt auf den ersten Blick wie schlechtes Gamedesign. Ich gebe auch zu, dass ich anfänglich kurz davor war, das Pad einfach weg zu legen und das Spiel nicht mehr anzufassen. Denn das Tutorial, das mit einer der besten Opening-Credits endet, die ich je in einem Spiel gesehen habe, suggeriert, dass die Kämpfe eigentlich gar nicht so schwer sind. Ausweichen, Parieren, zuschlagen. Alles kein Problem.

Die interessante Comic-Aquarell-Grafik , der gelungene Soundtrack und die saftige Sounds, wenn man die Gegner mit einer Eisenstange haut, sorgen für eine stimmungsvolle Inszenierung. Filme wie Old Boy und The Raid werden dabei überdeutlich zitiert. Das ist auch nicht unwichtig, denn man wird die Level – insbesondere eins und zwei – immer und immer wieder sehen. Die ersten 20 Stunden dieses Spiels habe ich fast ausschließlich damit verbracht, das erste Level zu wiederholen.

Klägliches Scheitern

Schon beim ersten Durchlauf des ersten Levels merkt man dann, dass das Tutorial einen für gar nichts vorbereitet hat, man schon an den ersten mickrigen Gegnern kläglich scheitert und eigentlich auch nicht versteht, wie das Spiel funktioniert. Denn was so tut, als sei es eine Version des aus Assassin’s Creed und Batman bekannten Free-Flow-Kampfsystem ist ein ultra-präziser Mix aus ausweichen und im richtigen Moment zuschlagen. Einfach in der Panik wild Knöpfe drücken und hoffen, dass man damit durchkommt, funktioniert nicht - wie ich für euch getestet habe.

Ich habe auf dem PC mit einem Xbox-Controller gespielt und mir schmerzte nach den ersten Stunden so dermaßen der Daumen, dass ich mir nicht sicher war, ob er nicht entzündet ist. Denn eigentlich hält man durchgehend die Deckungstaste und weicht mit dem Analogstick aus. Parieren braucht man eigentlich gar nicht erst zu versuchen, zumindest zu Beginn nicht. Die Abfrage ist so präzise, dass man wirklich exakt in der Millisekunde blocken muss, in der die gegnerische Faust auf einen zu fliegt.