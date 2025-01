Astronomen fordern Verbot von Werbeschildern im All

Astronomen haben sich deutlich gegen potenzielle Werbeschilder im All ausgesprochen. Zwar gibt es derzeit noch keine konkreten Pläne für so ein Vorhaben. In einem Statement erklärt die American Astronomical Society (AAS) aber mit Blick auf die Zukunft, warum das eine schlechte Idee wäre.

Auch wenn Werbeschilder im All heute wie eine weit entfernte Zukunft klingen, ist die Sorge der Forscher nicht unberechtigt. Das russische Start-up "StartRocket" plante bereits 2018 , Werbeschilder als " Orbital Displays " mit CubeSats ins All zu bringen.

Werbe-Aktion mit Pepsi in Russland

2019 hatte Pepsi Russland in Erwägung gezogen, das Getränk "Adrenaline Rush" mit StartRocket im All mit Satelliten wie eine Leuchtreklame zu bewerben. Wie SpaceNews berichtete, wurde der Plan von Pepsis US-Hauptbüro vereitelt. Demnach habe es einen Test im Orbit gegeben, es bleibe aber eine einmalige Aktion, hieß es damals seitens Pepsi.

Nachdem damals bereits viel Kritik an der Idee laut wurde, beerdigte StartRocket seine Idee 2020 und wollte sich dem Aufräumen von Weltraumschrott verpflichten. Zeitgleich entstand ein neues russisches Start-up namens Avant Space, das mit StartRocket zusammenarbeitet und scheinbar das Orbital-Display-Konzept unter dem Namen "Projekt Neone" übernommen hat.

US-Gesetz gegen Weltraum-Werbung

Schon die wachsende Zahl an Megakonstellationen wie Starlink bereitet der AAS Sorgen. In einem Briefing im Rahmen ihres 245. Meetings forderten die Astronomen andere Nationen auf, dem Beispiel der USA zu folgen. Dort ist es im Rahmen der Verordnung "51 U.S. Code § 50911 - Space advertising" verboten, Material zu Werbezwecken in den Weltraum zu bringen.