Dummy aufgetaucht: So sieht das iPhone SE 4 aus

Diesen Dummy-Modellen zufolge wird das iPhone SE 4 kein Dynamic Island erhalten. Stattdessen wird Apple zum ikonischen Notch zurückkehren - jene Einkerbung, in der sich Selfie-Kamera und Face-ID-Sensoren verbergen. Der Notch ist auf dem Video für einen Augenblick zu erkennen.

Der grundlegende Look ist nahezu ident mit dem iPhone 14. Auf der Rückseite des SE-Modells befindet sich jedoch nur eine einzige Kameralinse . Dabei dürfte es sich um dasselbe 48-MP-Objektiv handeln, das auch beim iPhone 16 zur Anwendung kommt.

Prozessor und Preis

Im Inneren soll allerdings ein neuer A18-Chip werken, dem 8 GB Arbeitsspeicher zur Seite gestellt werden. Mit dieser Ausstattung wird das kommende Budget-iPhone in der Lage sein, die Ressourcen-intensiven Apple-Intelligence-Funktionen zu stemmen.

Wie viel das iPhone SE 4 kosten wird, ist noch unklar. In den USA soll der Preis jedenfalls unter 500 Dollar liegen. Angaben zu den Euro-Preisen liegen noch keine vor. Man kann aber damit rechnen, dass das iPhone SE in Europa etwas teurer sein wird als in den USA.