Neue Licht-Technik tötet Coronaviren großflächig ab

Licht kann im Kampf gegen das Coronavirus von großer Bedeutung sein. Genau genommen kann Licht im UV-Spektrum Viren und Bakterien unschädlich machen. Dabei ist zwischen UV-A, UV-B und UV-C zu unterscheiden: von A nach C wird das Licht kurzwelliger – die Energie nimmt zu.

Die starke Energie von UV-C-Licht hat sich das MCI Management Center Innsbruck in Kooperation mit dem Leuchtenhersteller Planlicht für eine neue Technik zunutze gemacht, um Viren abzutöten. Und zwar großflächig, effizient und mittels LED-Leuchten.

„Bisher ist die Technik etwa zur Wasserdesinfektion zur Anwendung gekommen – vor allem mit klassischen Röhren. Die Anwendung mit den LED-Leuchten ist neu – wir wollen damit eine energieeffiziente und wirtschaftlich interessante Alternative schaffen", sagt der Physiker Harald Schöbel vom MCI.

Keine Emission nach außen

Im neuen Projekt gilt es nun außerdem Alltagsgegenstände, die als wahre Keimherde gelten – etwa Handys, Tastaturen, oder Einkaufswägen – zu desinfizieren. Der Gegenstand wird für eine bestimmte Zeit, meist wenige Minuten, mit UV-C Licht bestrahlt und kann keimfrei entnommen werden.

Laut Michael Kraxner, Leiter Forschung und Entwicklung am MCI, müsse eine Emission des Lichts aber verhindert werden. Denn für den Menschen ist das energiereiche UV-C-Licht genau so schädlich, wie es für Mikroorganismen ist. „Wird dafür gesorgt, dass ein Kontakt des Menschen mit der UV-C Strahlung unmöglich ist, so ist deren Anwendung unbedenklich“, ergänzt Schöbel.

Das erste Projekt der MCI-Forscher war die Virenabtötung auf Einkaufswägen in Supermärkten. Die Einkaufswägen wurden in einer speziell konstruierten Box von Berger Ecotrail eingeschlossen. Die Strahlung wird dann aktiviert, sobald diese Box zu ist. Doch es gibt mehrere technische Lösungen, die dafür sorgen, dass das UV-C-Licht nicht ins Freie kommt.