So tötet das Coronavirus

Lunge

Das Coronavirus dringt - soviel ist derzeit schon bekannt - üblicherweise über die Nase und den Rachen in den Körper ein. In diesen Regionen sind die Zelloberflächen reich an so genannten ACE2-Rezeptoren. Sie bilden quasi die Andockstellen für die Viren, die auf diesem Wege in die Zellen eindringen. Einmal drin, programmieren sie die Zellen um, um sich zu reproduzieren und weitere Zellen anzugreifen.

Über Nase und Rachen gelangen die Viren in die Lunge. Darin finden sie die Lungenbläschen (Alveolen) vor, über die Sauerstoff ins Blut gelangt. Die nur eine Zellschicht dünne Membran der Lungenbläschen weist ebenfalls viele ACE2-Rezeptoren auf. Das Eindringen des Virus ruft das Immunsystem auf den Plan. Weiße Blutkörperchen töten infizierte Zellen ab und stoßen Moleküle aus, die Entzündungen hervorrufen und noch mehr Abwehrzellen aktivieren. In dem Kampf wird die Sauerstoffaufnahme der Lunge stark beeinträchtigt, weshalb es zu Husten und rascher Atemfrequenz kommt.

Einige Forscher vermuten, dass der Abwehrkampf in der Lunge einen so genannten Zytokinsturm auslöst. Dabei handelt es sich um eine Überreaktion des Immunsystems, bei der neben infizierten auch gesunde Zellen angegriffen werden. Blutgefäße werden dabei aufgerissen, Blutklumpen formen sich, der Blutdruck sinkt. Das führt zu einem Organversagen. Andere Forscher sind nicht überzeugt, dass Zytokinstürme Patienten wirklich das Leben kosten. Sie fürchten, dass Medikamente, die auf die Reduktion der Zytokine abzielen, das Immunsystem schwächen und es somit an der Abwehr in anderen, ebenso kritischen Körperregionen hindern.