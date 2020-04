Corona-Medikament zeigt vielversprechende Erfolge

Hoffnungsträger Remdesivir

Remdesivir gilt als einer der erfolgsversprechendsten Wirkstoffe im Kampf gegen das neuartige Coronavirus und wird in einzelnen Fällen bereits zur Behandlung von Patienten eingesetzt. In mehreren Ländern finden bereits stichprobenartige klinische Studien mit Remdesivir statt. Wie die auf Gesundheitsthemen spezialisierte Website Stat am Donnerstag berichtete, zeigte das Mittel bei Corona-Patienten in der Universitätsklinik in Chicago, das an den klinischen Studien teilnimmt, große Wirkung.

Die Uniklinik wies jedoch in einem E-Mail daraufhin, dass Teildaten von einer laufenden Studie nicht genutzt werden sollten, um daraus Ergebnisse herzuleiten. Informationen aus einem internen Forum für Wissenschafter seien ohne Erlaubnis veröffentlicht worden. Auch Gilead erklärte, die Daten müssten noch analysiert werden, um daraus wirkliche Schlüsse zu ziehen. Der Pharmakonzern rechnet damit, erste Ergebnisse aus der laufenden Phase-3-Studie Ende des Monats bekanntgeben zu können.

Tests mit Medikamenten

Remdesivir wurde ursprünglich zur Behandlung von Ebola eingesetzt und ist nur eines von vielen Medikamenten, die aktuell bei der Behandlung von COVID-19-Patienten eingesetzt und getestet wird. Bei ähnlichen Tests sind in Brasilien zuletzt 11 Personen verstorben, nachdem sie mit einem Malariamittel behandelt wurden.