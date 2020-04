Virologe über Corona: "Wir schaffen das, aber es dauert"

Die Frage nach der Übertragung

Eine der wichtigsten offenen Fragen ist für Palese, welchen Beitrag die verschiedenen Übertragungswege von SARS-CoV-2 zur Infektion anderer Menschen leisten. "Die Kenntnis des genauen Übertragungsmechanismus und die Entwicklung gezielter Methoden zur Reduzierung der Verbreitung würden unser Leben erheblich erleichtern."

Um zukünftige Epidemien oder Pandemien zu vermeiden, fordert Palese eine "rigorose Schließung" der offenen Wildtiermärkte in China, "dies würde die Häufigkeit wiederkehrender zoonotischer Infektionen, die zu Pandemien führen, drastisch reduzieren". Viele Virologen hätten China jahrzehntelang gebeten, diese offenen Märkte zu schließen, weil die Möglichkeit bestehe, dass Viren auf andere Spezies überspringen und so ihren Weg in den Menschen findet, so Palese, der das Influenzavirus H5N1, also die Vogelgrippe, als Beispiel für ein zoonotisches Virus nennt, das seinen Ursprung auf diesen Märkten hat.