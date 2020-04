Corona: Video zeigt, wie sich Tröpfchen beim Sprechen verbreiten

In einem nächsten Experiment sprechen zwei Personen miteinander. Sie sitzen sich mit geringem Abstand gegenüber. Die Kamera erfasst, wie zahlreiche dieser Mikrotröpfchen beim lauten Sprechen in die Luft gewirbelt werden und nicht zu Boden fallen.

Partikel bleiben 20 Minuten im Raum

In einem Labor simuliert ein Team des Kyoto Institute of Technology (KIT), wie sich Partikel in sehr kleinen Räumen verteilen. Dafür stehen 10 virtuelle Menschen in einem Klassenzimmer. Einer von ihnen hustet. Das Computermodell zeigt, wie sich eine ringförmige Partikelwolke formt. Innerhalb der ersten Minute fallen die größeren Tröpfchen zu Boden, während Mikrotröpfchen sich innerhalb von 20 Minuten im ganzen Raum verteilt haben.

„Wenn es keinen Luftstrom gibt, bewegen sich die Mikrotröpfchen nicht. Sie können sich nicht selbstständig bewegen und bleiben daher für eine Zeit auf der Stelle“, erklärt Masashi Yamakawa vom KIT. In einem weiteren Experiment zeigt NHK, dass die Mikrotröpfchen durch ein geöffnetes Fenster schnell nach außen gesogen werden.