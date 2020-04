Corona: Medikament aus Wien wird an COVID-19-Erkrankten getestet

Testergebnisse in wenigen Monaten

Ob das Medikament auch vor akutem Lungenversagen schützen kann, muss in einer klinischen Studie jetzt untersucht werden. Die Forscher wollen herausfinden, ob eine Verschlechterung der Symptome festgestellt werden kann. Diese Tests sollen 2 bis 3 Monate dauern, sagte der Genetiker Josef Penninger, der das Medikament entwickelte, vor einigen Tagen auf Puls 24. Sollten die Studien erfolgreich sein, könne das Medikament schon ab Sommer verfügbar sein.

Peter Llewellyn-Davies, Vorstandsvorsitzender von Apeiron will die Forschung schnell vorantreiben: "Die Behandlung der ersten Patienten in unserer Phase-II-Studie soll schnell beginnen, um zügig sichere und wirksame Behandlungsoptionen für schwer kranke COVID-19 Patienten zur schaffen, die dringend Hilfe benötigen." Das Medikament wurde von den Aufsichtsbehörden in Österreich, Deutschland und Dänemark bereits genehmigt. In der ersten Phase habe sich das Medikament bei 89 gesunden Freiwilligen als verträglich erwiesen. Die Entwicklung des Medikaments begann bereits 2002, während der SARS-Erkrankungswelle.

Test in Wien, Tirol und Salzburg

Klinische Prüfzentren sind unter anderen: in Deutschland das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und das Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München, in Österreich die Medizinische Universität Wien, das Kaiser Franz-Josef-Spital in Wien, die Medizinische Universität Innsbruck und das Universitätsklinikum Salzburg, sowie in Dänemark The National University Hospital, Rigshospitalet ( Kopenhagen), das Herlev Gentofte Hospital, das Hvidovre Hospital und das Nordsjaellands Hospital (Hillerod).