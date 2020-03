Corona: Antikörpertest kommt nach Österreich

Ein vielversprechendes Testverfahren soll zeigen, wer bereits am Coronavirus erkrankt war und dagegen Antikörper entwickelt hat. Das wäre angesichts der hohen Dunkelziffer an unerkannten Fällen wichtig, sind sich Forscher einig. Denn wenn man herausfinden könnte, wer gegen COVID-19 (SARS-CoV-2) bereits immun ist, für den könnte man bedenkenlos die strengen Quarantäne- und andere Schutzmaßnahmen wieder aufheben.

Antikörper gegen Coronavirus

Entwickelt hat den Test der in New York arbeitende österreichische Virologe Florian Krammer mit seinem Team. Mit diesem lassen sich Antikörper gegen das neue Coronavirus im Blut nachweisen. Wiener Forscher wollen nun das kürzlich vorgestellte Verfahren auch in Österreich etablieren, heißt es am Montag in einer Aussendung der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien.

Als Ansatzpunkt dienten die Proteine an der Oberfläche der SARS-CoV-2-Partikel, mit denen das Virus in die menschlichen Zellen eindringt. An dieser Struktur auf der Außenhülle orientiert sich auch das körpereigene Immunsystem beim Erkennen der neuen Viren. Den Wissenschaftern gelang es, in Zelllinien leicht veränderte derartige Proteine zu erzeugen, die im Testverfahren eingesetzt werden. Sind in der untersuchten Blutprobe bereits Antikörper enthalten, die sich auf die SARS-CoV-2-ähnlichen Proteine stürzen, zeigt das Verfahren das an.

Boku und Vetmed mit an Bord

An der Etablierung des Immuntests in Österreich arbeitet nun ein Team unter der Leitung der Boku und der Veterinärmedizinischen Universität (Vetmed) Wien. Der Test kann über die tatsächliche Verbreitung des Virus Auskunft geben. Während der derzeit großteils durchgeführte PCR-Test direkt nach dem Erbgut von SARS-CoV-2 sucht, zeigt der Bluttest auch an, ob jemand das Virus gehabt hat, auch wenn sich keine oder nur sehr milde Symptome gezeigt haben. Das ist für die Schätzung der Dunkelziffer entscheidend.